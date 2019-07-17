Milli Piyango İdaresince düzenlenen, Sayısal Loto oyununun 1236. çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 15, 25, 27, 36 ve 44 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1236. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 335 bin 651 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 108 kişi 4 bin 961 lira 55'er kuruş, 4 bilen 4 bin 862 kişi 83 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 74 kişi 12 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.



Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinden yatırıldığı belirtildi.



Çekilişte, toplam 6 milyon 344 bin 911 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 109 bin 274 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 620 bin 143 lira 41 kuruş kamuya aktarılacak.

