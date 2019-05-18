Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1219'uncu çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 16, 21, 26, 42, 45 ve 48 olarak belirlendi.



Sayısal Loto oyununun 1219'uncu çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 654 bin 360 lira ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 169 kişi 3 bin 822 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 518 kişi 74 lira 35''er kuruş ve 3 bilen 120 bin 945 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.



Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden yatırıldığı belirtildi.



Çekilişte toplam 7 milyon 157 bin 769 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 227 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 897 bin 281 lira 70 kuruş kamuya aktarılacak.

