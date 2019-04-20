Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1211'inci hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 26, 30, 36, 43 ve 49 olarak belirlendi.



Sayısal Loto oyununun 1211'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 374 bin 243 lira ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 108 kişi 5 bin 903 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 996 kişi 80 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 112 bin 538 kişi 12'şer lira ikramiye kazandı.



Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yatırıldığı belirtildi.

