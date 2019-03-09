Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1199'uncu hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 8, 18, 29, 43, 45 ve 49 oldu.



Sayısal Loto oyununun 1199'uncu hafta çekilişinde 6 bilen bir kişi 13 milyon 200 bin 171 lira 30 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 172 kişi 5 bin 178 lira 70'er kuruş, 4 bilen 8 bin 312 kişi 80 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 158 bin 191 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, 6 bilen ve 13 milyon 200 bin 171 lira 30 kuruş kazanan kişi Kocaeli Gebze ilçesinden çıktı.

