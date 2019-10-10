Sayısal Loto çekildi...
Sayısal Loto oyununun 1260. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 10 milyon 972 bin 110 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 125 kişi 5 bin 785 lira, 4 bilen 5 bin 847 kişi 93 lira ve 3 bilen 110 bin 130 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Açıklandı! İkramiye yine devretti
Ekonomi
Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Açıklandı! Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 10 milyon 972 bin 110 lira ikramiye devretti. 9 Ekim 2019 Milli Piyango Sayısal Loto Bilet Sorgulama...
Sayısal Loto çekildi...