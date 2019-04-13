Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1209'uncu hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 10, 22, 42, 45 ve 49 olarak belirlendi.
Sayısal Loto oyununun 1209'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 9 milyon 991 bin 742 lira ikramiyenin sahibi oldu.
Çekilişte 5 bilen 148 kişi 5 bin 249 lira, 4 bilen 7 bin 868 kişi 74 lira ve 3 bilen 147 bin 903 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yatırıldığı belirtildi.