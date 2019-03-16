Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1201'inci hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 11, 27, 31, 41 ve 42 olarak belirlendi.

SAYISAL LOTO DEVRETTİ

Sayısal Loto oyununun 1201'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 464 bin 160 lira 47 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 140 kişi 4 bin 786 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 127 kişi 61 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 140 bin 855 kişi 10 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.





Çekilişte, toplam 5 milyon 59 bin 939 lira ikramiye dağıtıldı.