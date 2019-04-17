Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1210'uncu hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 10, 18, 23, 24 ve 42 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1210'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 860 bin 281 lira 76 kuruş devretti.



Çekilişte 5 bilen 80 kişi 4 bin 530 lira 5 kuruş, 4 bilen 3 bin 697 kişi 74 lira 30 kuruş ve 3 bilen 70 bin 647 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, toplam 1 milyon 403 bin 611 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 898 bin 693 lira 17 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 503 bin 87 lira 28 kuruş kamuya aktarılacak.

