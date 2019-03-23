Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1203'üncü hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 9, 15, 18, 41 ve 47 olarak belirlendi.
Sayısal Loto oyununun 1203'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 513 bin 687 lira 77 kuruş devretti.
Çekilişte 5 bilen 84 kişi 7 bin 589 lira 95'er kuruş, 4 bilen 6 bin 74 kişi 79 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 119 bin 38 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 23 Mart Milli Piyango Sayısal Loto Bilet Sorgulama
Ekonomi
Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 23 Mart Milli Piyango Sayısal Loto Bilet Sorgulama...
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1203'üncü hafta çekilişi yapıldı.