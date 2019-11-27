Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 27 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto Bilet Sorgulama...

Sayısal Loto oyununun 1274. çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 8, 17, 19, 23, 35 ve 40 olarak belirlendi.



Sayısal Loto oyununun 1274. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 478 bin 537 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.



Çekilişte 5 bilen 166 kişi 4 bin 27'şer lira kuruş, 4 bilen 6 bin 872 kişi 73'er lira ve 3 bilen 114 bin 897 kişi ise 11 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.



Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Sincan ilçesinden yatırıldığı belirtildi.