Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1206'ncı hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 3, 13, 34, 35 ve 48 olarak belirlendi.



Sayısal Loto oyununun 1206'ncı çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 185 bin 519 lira devretti.



Çekilişte 5 bilen 88 kişi 5 bin 70 lira, 4 bilen 4 bin 468 kişi 75 lira ve 3 bilen 85 bin 394 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, toplam 1 milyon 728 bin 285 lira ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 106 bin 379 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 619 bin 457 lira kamuya aktarılacak.

