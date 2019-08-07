Sayısal Loto oyununun 1242. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 11, 16, 24, 33, 38 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1242. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 522 bin 49 lira devretti.



Çekilişte 5 bilen 135 kişi 4 bin 436 lira, 4 bilen 5 bin 841 kişi 77 lira 65'şer kuruş ve 3 bilen 101 bin 564 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte toplam 2 milyon 245 bin 858 lira ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 240 bin 269 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 693 bin 166 lira kamuya aktarılacak.

