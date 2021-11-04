Sberbank beş ülkedeki şubelerini satıyor

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Macaristan, Sırbistan ve Slovenya'da bulunan şubelerinin yaklaşık 500 milyon euroya satışı konusunda anlaşma sağladığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.11.2021 - 09:56

Sberbank beş ülkedeki şubelerini satıyor

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Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın, Avrupa'nın bazı ülkelerinde bulunan 162 şubesinin AIK, Gorenjska ve Agri Europe Cyprus şirketlerinden oluşan konsorsiyuma satılmasına yönelik anlaşma imzaladığı bildirildi.

Satışın yaklaşık 500 milyon euro bedelle gerçekleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Sberbank'ın öncelikli pazarlara odaklanmak ve yeni iş modelleri keşfetmek için Orta ve Doğu Avrupa'daki varlığını azaltmaya karar verdiği belirtildi.

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