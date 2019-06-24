Seçim sonrası dolar kuru ne oldu? (24 Haziran dolar - euro fiyatları)

Cuma günü haftayı 5,81'in üzerinde kapatan dolar, 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından güne hareketli başladı. 24 Haziran 2019 yeni haftanın ilk iş gününde dolar/TL, 5,80 civarında işlem görüyor.

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İstanbul seçimini 5,80'in üzerinde beklemeye geçen dolar/TL, seçim sonrası haftaya yeniden 5,73 seviyelerine çekilerek başladı.

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Euro/TL ise 6,60 civarında seyrediyor.

Küresel risk iştahının da desteğiyle cuma günü bir ara 5,73'lü seviyelere inen kur, seçim öncesi son işlemlerde ise yeniden 5,80'in üzerine çıkmıştı.

BORSA, GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,15 artışla 96.039,50 puandan başladı.

Jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı.



Açılan sandık sayısı yüzde 99,37. Ekrem İmamoğlu yüzde 54,03, Binali Yıldırım yüzde 45,09 oy aldı.



Resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın desteklediği CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Belediye Başkanı oldu.



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Uzmanlar, sektörel güven endekslerinin yanı sıra Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.



Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından 4 yıllık seçimsiz döneme girildiğini, belirsizliğin ortadan kalkması sonrası gözlerin uygulanacak ekonomi politikalarına çevrildiğini dile getiren uzmanlar, ABD-İran arasındaki gerilimin tedirginlik ve belirsizlik oluşturmayı sürdürdüğünü ve İran'a yönelik açıklanacağı belirtilen yaptırımların yansımalarının izleneceğini kaydetti.



Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kalıcılık olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,7550'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



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