SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? (2024 e-Devlet mayıs ayı SED yardımı ödemeleri)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan SED ödemelerinin, mayıs ayında ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi, gelişmesi ve eğitim masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahiplerine ödenen SED yardımları için mayıs ayı ödeme tarihleri belli oldu. Peki, mayıs ayı SED yardımı ne zaman yatacak?

MAYIS SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?



SED yardımı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.



Mayıs ayına ilişkin ödemelerin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

