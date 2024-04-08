imsakiye

SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? (2024 e-Devlet nisan ayı aile destek ödemeleri)

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi aileler tarafından sorgulanmaya başladı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen SED yardımı ödemelerinin nisan ayı tarihleri araştırılıyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bayram öncesinde müjdeli haberi verdi. Peki, nisan ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? (2024 e-Devlet nisan ayı aile destek ödemeleri)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan SED ödemelerinin, nisan ayında ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi, gelişmesi ve eğitim masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahiplerine ödenen SED yardımları için nisan ayı ödeme tarihleri belli oldu. Peki, nisan ayı SED yardımı ne zaman yatacak?

SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Nisan ayına ilişkin ödemeler 8 Nisan'da hesaplara yatırılacak.

SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? (2024 e-Devlet nisan ayı aile destek ödemeleri) - 1

BAKAN GÖKTAŞ'IN AÇIKLAMALARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini dolayısıyla öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için SED ödemesinde bulunduklarını belirtti.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayan Göktaş, "Ramazan Bayramı dolayısıyla nisan ayı SED ödemelerini öne çekiyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla toplamda 897,6 milyon lira tutarında desteği hesaplara yatırıyoruz." bilgisini verdi.

Göktaş, çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Ramazan Bayramı
  • Türkiye
  • Aile Destek Ödemeleri
  • Aile Destek Programı
  • Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...