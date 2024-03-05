SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? (e-Devlet mart ayı aile destek ödemeleri)

Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan SED ödemelerinin, mart ayında ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. Peki, mart ayı SED yardımı ne zaman yatacak?
SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Mart ayına ilişkin ödemelerin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.
ZAMLI SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi.
Öte yandan koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıktı.
SED ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
SED ödemelerinin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.
Mart ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ödemelerin ay ortası itibarıyla yapılması bekleniyor.
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