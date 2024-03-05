SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? (e-Devlet mart ayı aile destek ödemeleri)

ZAMLI SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?



Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi.



Öte yandan koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıktı.



SED ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?



SED ödemelerinin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.



Mart ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ödemelerin ay ortası itibarıyla yapılması bekleniyor.

