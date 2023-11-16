SED yardımı ödemeleri yatırıldı (2023 kasım ayı SED yardımı ödemeleri sorgulama ekranı)

Kasım ayı SED yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yatırılan ve çocukların geleceği için destek olması amaçlanan SED yardımı ödemeleri, kasım ayında hesaplara yatırıldı. İşte ayrıntılar.



KASIM AYI SED YARDIMI YATTI MI?



Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor.



Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED yardımı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını belirtti.



Bakan Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay 582 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.