SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 e-Devlet ekim ayı SED yardımı ödemeleri)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan SED ödemelerinin, ekim ayında ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi, gelişmesi ve eğitim masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahiplerine ödenen SED yardımları için ekim ayı ödeme tarihleri belli oldu. Peki, ekim ayı SED yardımı ne zaman yatacak? EKİM SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? SED yardımı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ekim ayına ilişkin SED yardımı ödemeleri ayın 23 Ekim itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı.

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay toplam 1 milyar 63 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.



Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.



SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını kaydetti.



Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ekim ayına yönelik toplam 1 milyar 63 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." açıklamasında bulundu.