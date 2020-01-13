Şehirlerin kaderini değiştirecek düzenlemeler Meclis'e sunuldu

Uzun süredir gündemde olan yatay-dikey mimari tartışmasını kökünden çözecek bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, imar planlarında karşılaşılan davaların ivedi yargılama ile mahkemelerde görülmesinin önünü açan, kaçak yapılarla ilgili düzenlemeler getiren, yüksek binaların inşasının önüne geçilmesini amaçlayan kanun teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

AK Partili Milletvekilleri tarafından hazırlanan teklif yasalaşırsa, yüksek yapılara sınır getirilecek, kişiye özel plan değişikliği engellenecek, kaçak yapılara geçit verilmeyecek ve rant vergisinin adil paylaşımı sağlanacak.

Muş’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

YÜKSEK KAT DEVRİ BİTİYOR

İmar planlarında kat serbestisi olarak bilinen yani yükseklikte herhangi bir kısıtlama uygulama söz konusu değil. Bunu kaldırıyoruz. Bundan sonra binalar istediği kadar yukarı gidemeyecekler.

MEVCUT BİNALAR ETKİLENMEYECEK

Yüksekliklere bakılarak ortalama bir yükseklik belirlenecek. Binalar traşlanmayacak, mevcut yapılarla ilgili bir durum yok.

BELEDİYELER PARSEL BAZLI İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPAMAYACAK



Bundan sonra hiçbir belediye parsel bazlı bir imar değişikliği yapamayacak. Ancak talep olursa ve bir ada varsa tüm maliklerin rızasıyla ada bazlı plan değişikliği yapılabilir. Ortaya çıkacak değer artışının tümü kamuya geçecektir.



KÖYLERE YAPILACAK YAPI İÇİN İZİN ŞARTI

Köylerde yapılacak olan yapılarla alakalı valilikten izin alma şartı getiriyoruz. Bunu muhtara bildirerek inşaat yapabilecekler.



SAHİLE İSKELE BİTİYOR

Sahillerde kumsal alanlarda iskeleler yapılıyor. Buna son veriyoruz. Kumsallarda bundan sonra iskele yapılamayacak. Ancak burası kayalıksa, denize girme imkanı yoksa, Çevre ve Kültür bakanlıklarının yönetmeliği ile kayalık alanlarda yapılmasına müsaade edeceğiz.

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