Şekere yüzde 67 zam

Tarım Kredi ve bazı marketlerde uygun fiyata satılan şekerin fiyatı yüzde 67, diğerlerinin fiyatı ise yüzde 37 oranında arttı.



50 KG ŞEKER 650 TL OLDU



Türkşeker, bazı discount marketler ve Tarım Kredi için 390 TL'den verdiği 50 kilogramlık kristal şekerin fabrika satış fiyatına yüzde 67 zam yaparak 650 TL'ye çıkardı.



Türkşeker, diğer müşterileri için ise yine 50 kilogramık şeker çuval fiyatını 500 TL'den 750 TL'ye yükselterek yüzde 36.4 zam yaptı.



Karar 27 Haziran Pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulacak.