Şekib Avdagiç kimdir? İTO Başkanı Şekib Avdagiç kaç yaşında ve nereli?

Şekib Avdagiç, 1959 yılında Bosna-Hersek'in Zenica şehrinde dünyaya geldi. Köln'de başladığı ilköğrenimine İstanbul'da devam etti. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.



1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden makine mühendisi olarak mezun oldu. 1988'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletmecilik İhtisas Programını derece ile bitirdi.



1990 yılında MÜSİAD'ın kuruculuğunu yapan heyette görev aldı ve 2000 yılına kadar genel başkan yardımcısı olarak görev aldı.



1995 ve 1999 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası meclis üyeliği; 2005 ve 2009 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası yönetim kurulu üyeliği; 2008 ve 2009 yılları arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı yürütme kurulu üyeliğinde bulundu.



2009 yılında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı yürütme kurulu başkanı oldu ve projenin tamamlanması ile bu görevi 2011 yılının Haziran ayında sona erdi.



Mart 2009 ve 2013 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Odası yönetim kurulu başkan yardımcısı; Mayıs 2013 ve 2018 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Odası meclis başkanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda Türk Hava Yolları'nda bağımsız yönetim kurulu ve icra komitesi üyesi olarak görev yürütmektedir.



Nisan 2018'den beri İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.