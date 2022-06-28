Sektör temsilcilerinden süt-yem paritesi 1,5 olsun talebi

Süt sektörü temsilcileri, sektörde gösterge kabul edilen çiğ süt/yem paritesinin 1,5 seviyesine çıkartılmasını talep etti.

Haberler - NTV Haber 28.06.2022 - 11:22

Sektör temsilcilerinden süt-yem paritesi 1,5 olsun talebi

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sektörü temsilcileri, gerçekleştirdikleri ortak açıklama ile süt-yem paritesinin 1,5 seviyesine çıkarılması talebinde bulundu.

Süt sektörü temsilcilerinin ortak açıklamada "Üreticilerimizi girdiği bu zor şartlardan çıkaracak somut adımları hep birlikte atalım" denildi.

Temsilciler, paritenin 1,5 olması için çiğ süt fiyatının artırılması ya da yem fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Sektör temsilcileri, maliyet artışlarını durduracak tedbirlerin alınmasını da istiyor.

Açıklamada, çiğ süt fiyatının aylık olarak belirlenmesinin yanında, çiğ süte verilen 20 kuruşluk prim desteğinin 1 liraya çıkartılması talebi de yer alıyor.

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