Selçuk Bayraktar'dan Kanada'nın ihracat yasağına ilişkin açıklama

Kanada geçtiğimiz yıl askıya aldığı savunma sanayii ihracat lisanslarını bu kez süresiz olarak iptal etti.



Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kararın gerekçesinin Türkiye'ye ihraç edilen Kanada teknolojisinin Karabağ'da kullanılması olarak gösterildi.



İptal kararına gerekçe gösterilen en dikkat çekici ürün, Karabağ'ın yanısıra, Suriye ve Libya'da da etkin şekilde kullanılan Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarında kullanılan görüntüleme ve hedefleme sistemi.



Konuyla ilgili TB-2'nin mimari olarak bilinen Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan bir açıklama geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bayraktar, Kanada üretimi görüntüleme sisteminin yerlisinin yıllar önce ASELSAN tarafından yapıldığını hatırlattı.



Sistem için "Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi" diyen Bayraktar, "Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.



Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi.



Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum;

Yine de

Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 https://t.co/dZdiQbwpLr — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 13, 2021

CATS SİSTEMİ

ASELSAN tarafından geliştirilen Elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi (CATS) çok algılayıcılı bir keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi.

Uzak mesafeden görüntüleme yapan CATS, insansız hava araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı tüm hava platformlarında kullanılabiliyor.

CATS'ta yüksek çözünürlüklü 'kızıl ötesi' kamera bulunuyor. Bu kamera ile karanlık ortamlarda da görüntü elde edilebiliyor.

Yüksek irtifalardaki çok düşük sıcaklıklarda da çalışabilen sistem, hareketli hedeflerin yönünü ve hızını belirleyebiliyor. Sistem ayrıca esşzamanlı hedef takibi ve hassas hedef konumu belirleme yapabiliyor.