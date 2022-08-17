SET 2022 Haliç Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı

Nottingham Üniversitesi ve Dünya Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Topluluğu (WSSET) işbirliğiyle 19. Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Konferansı (SET2022 – The 19th International Conference on Sustainable Energy Technologies), 16 Ağustos tarihinde Haliç Üniversitesi’nin 5. Levent Kampüsü’nde başladı.

Enerji teknolojileri alanında dünyaca ünlü bilim insanlarından İngiliz bilim insanı Prof. Dr. Saffa Riffat ve Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu’nun başkanlığında gerçekleşen konferans, 18 Ağustos tarihinde sona erecek.



“SET2022”nin açılış konuşmalarında; sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerjinin gerekliliği, enerji depolama, sürdürülebilir enerji teknolojilerinde araştırma, inovasyon ve ticarileştirme, planlama ve politika, mimarlık, mühendislik ve ekonomiyi entegre etme, enerji ve çevre, mühendislik termofiziği, şehirler için sistemik değişim, enerji, su ve gıda güvenliği, enerji sistemlerinin termodinamik analizi gibi konulara yer verildi.



Yaptığı açılış konuşmasında; insanlığın vazgeçilmez parçası olan enerjinin, gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılmasının önemini vurgulayan Haliç Üniversitesi Rektörü Zafer Utlu, uzun yıllar bu enerjinin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden devam etmesinin gerekli olduğunu ifade etti. Çevresel kötü bir etkisi olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın yaygınlaşması gerektiğini belirten Utlu, “Güneşin ve rüzgârın hiçbir zaman yok olmayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bunlardan elektrik üretim teknolojileri geliştirdiğimizde aslında sürdürülebilirliğin kendisini elde etmiş oluyoruz.” diye konuştu.



Uluslararası kuruluşların çalışmaları ile yenilenebilir enerjilerin kullanımının yaygınlaştırılması konusunda birçok aktif ve etkin politik uygulamalar bulunduğunu söyleyen Rektör Utlu, “Fakat bunu daha ileri götürmenin gereksinimi şurada ortaya çıkıyor: Birincisi enerjiyi aktif, etkin olarak kullanmak, ikincisi ise bunların depolanabilme özelliklerini ortaya çıkartabilmek.” ifadeleriyle konferansta sunulacak olan yeni bilimsel çalışmaların katkısını vurguladı.



Rektör Zafer Utlu, enerji krizini aşmanın temel yolunun dünyayı fosil kaynakların bağımlılığından kurtarmak olduğunu ifade ederken, “SET2022’nin önemi de böylesi bir dönemde aktif çalışmalarını yapıyor olması. Bu zorlu evrensel süreç yaşanırken, dünyanın geleceğinin en temel meselelerinden birine bilimsel ve rasyonel bir açıdan bakması ve sonuç odaklı olması çok önemli bir kazanımdır.” diye konuştu.



Güçlü bileşenlerden oluşan böylesi bir konferansa Haliç Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Utlu, “Bunu en iyi şekilde değerlendireceğimizi, hem Türkiye için hem de küresel anlamda sürdürülebilir enerji çalışmalarında ciddi bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.



19. Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Konferansı’na önde gelen bilim insanları, araştırmacılar, farklı endüstrilerden uzmanlar ve 60’tan fazla ülkenin üniversitelerinden katılım sağlıyor. Konferansta ana konuşmacı olarak; son teknolojiyi ve bilimi aktaracak olan 8 üst düzey ve 20’ye yakın davetli konuşmacı yer alıyor.

Ana konuşmacıların tamamı dünyada mühendislik alanında en iyi 100 isim arasında yer alan bilim insanlarından oluşuyor. “SET2022”, bugüne kadar 60 ülkeden 765 yazar ve 400’ün üzerinde bildiriye bünyesinde yer veren sürdürülebilir enerji teknolojileri ana teması içinde; enerji üretimi, verimli kullanımı, enerji malzemeleri, enerji depolama, çevresel etki, enerji dönüşümü ve enerji güvenliği gibi konu ve uygulamaları kapsıyor.

