Sevgililer Günü'nde 1,5 milyon adet çiçek e-ticaret ile satılacak

Sevgililer Günü'nün en klasik hediyesi çiçek bu yıl da satış rakamlarıyla Sevgililer Günü'ne damga vuracak. Kimi gül, kimi orkide, kimi açelya kimi bir demet papatyayla aşkını anlatıken çiçekciler hasılat patlaması yaşamaya hazırlanıyor. Sadece bu özel günde Türkiye genelinde internet üzerinden 1.5 milyon adet çiçek siparişi verilmesi bekleniyor. Normal zamanlarda günlük satış adedi ise online tarafta 45 bin civarında. Tüm toplama baktığımızda ise 75 bin adetlik bir pazar var. Bu da sektörün yıllık cirosal büyüklüğünün 3.5 milyar TL civarında olduğunu gösteriyor. Online pazarın lider firmasının pazar payı yüzde 90'ın üzerinde. Ancak bu yönde yeni girişimciler de seslerini duyurmaya başladı. Bunlardan biri de 'Herkesecicek' girişimi. Şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi Serhan Erfidan, Sevgililer Günü öncesi pazarın geldiği noktaya ve hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erfidan, en uygun fiyata en güzel çiçeği ve alternatiflerini sunma hedefiyle yola çıktıklarını kaydederek "Bizim sloganımız 'çiçek almanın bahanesi mi olur', 'Herkese çiçek her zamana çiçek'. Hatta kendi aramızda 'Herkeseye Çiçek' de diyoruz. Sevgililer Günü'nde ise 'Aşk Herkese Güzel' diyoruz" açıklamasında bulundu. dedi.

49 LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLAR

Serhan Erfidan, önceliklerinin kusursuz müşteri deneyimi olduğuna da vurgu yaparak "Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak büyümeyi ve müşterilerimize mutluluk dağıtmayı hedefliyoruz. Hizmet verdiğimiz sektörde hiç online çiçek siparişi vermemiş ve eski alışkanlıklarına bağlı semt çiçekçilerinden alışveriş yapan çok büyük bir kesimin de olduğunu ve bizim için de kazanılması gereken bir müşteri kitlesi olduğunu söylemek lazım. Sevgililer Günü için 49 TL ile 199 TL arasında değişen fiyatlarda, 'Her Keseye' uygun eşsiz aranjmanlar hazırladık" dedi.



ERKEN ALANA FİYAT AVANTAJI



14 Şubat'ta alışılan harika kokulu gül aranjmanlarının yanı sıra, kişiye özel kutu hediyeleri de tasarladıklarını da ifade eden Erfidan, "İçinde doğa dostu soya mumlarından, leziz çikolatalara, ufak kişisel hediyelerden, egzotik tütsülere kadar geniş yelpazeli ürünler bulunduran bu kutular, özel hissettirmek ve düşündüğünüzü göstermek için çok uygun. Ayrıca 10 Şubat'a dek yapacağınız alışverişlerde yüzde 10 erken sipariş avantajı da başlattık" sözlerinde bulundu.



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