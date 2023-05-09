Memur-Sen Konfederasyonu, seyyanen zam çağrısında bulundu.

Açıklamada bozulan bu yapının telafisi açısından zaman kaybedilmeden ve temmuz ayı beklenmeden seyyanen zam için düzenleme yapılmasının gerekliliğine değinildi. Açıklama ardından seyyanen zamın anlamı merak konusu oldu.

SEYYANEN ZAM NE DEMEK? Arapça kökenli bir terim olan seyyanen zam, “eşit miktarda” anlamını taşımaktadır. Kamu işçileri farklı dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam alabiliyor. Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için yapılmaktadır.