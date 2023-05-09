Seyyanen zam ne demek?

Kamu işçilerine yönelik zam kararı ardından gündeme gelen konulardan biri de seyyanen zam oldu. Memur-Sen, kamu işçilerine yönelik ücret artışlarının ardından kamu görevlilerine seyyanen zam çağrısında bulundu. Peki, seyyanen zam ne demek?

Seyyanen zam ne demek?

-Sen Konfederasyonu, seyyanen zam çağrısında bulundu.
Açıklamada bozulan bu yapının telafisi açısından zaman kaybedilmeden ve temmuz ayı beklenmeden seyyanen zam için düzenleme yapılmasının gerekliliğine değinildi. Açıklama ardından seyyanen zamın anlamı merak konusu oldu. 

Seyyanen zam ne demek? - 1

SEYYANEN NE DEMEK?

Arapça kökenli bir terim olan seyyanen zam, “eşit miktarda” anlamını taşımaktadır. Kamu işçileri farklı dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam alabiliyor. Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için yapılmaktadır.

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