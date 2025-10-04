SGK, 8 ayda yaklaşık 325 milyon lira "Emzirme Ödeneği" verdi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), doğum yapan sigortalı kadınlara veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeklere verilen "Emzirme Ödeneği" kapsamında ailelere destek sağlamayı sürdürüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde 263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon TL’ye yakın ödeme yapıldığını açıkladı.
Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı Emzirme Ödeneği ile ailelerimizin yanındayız. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon TL’ye yakın ödeme yaptık. Yeni hayatlara destek olmaya, ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.”
SGK verilerine göre, yalnızca Ocak-Ağustos ayları arasında 263 bin 585 rapor için 324 milyon 792 bin 443 TL ödeme gerçekleştirildi. Emzirme ödeneği sorgulamaları ise e-Devlet üzerinden "Şahıs Ödemeleri Sorgulama" uygulaması aracılığıyla yapılabiliyor.
1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Emzirme Haftası kapsamında yapılan paylaşımda, annelere ve ailelere yönelik desteklerin devam edeceği vurgulandı.
- Ekonomi
- Edevlet
- Emzirme Ödeneği