SGK, 8 ayda yaklaşık 325 milyon lira "Emzirme Ödeneği" verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde 263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon TL’ye yakın ödeme yapıldığını açıkladı.

Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



“Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı Emzirme Ödeneği ile ailelerimizin yanındayız. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon TL’ye yakın ödeme yaptık. Yeni hayatlara destek olmaya, ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.”



SGK verilerine göre, yalnızca Ocak-Ağustos ayları arasında 263 bin 585 rapor için 324 milyon 792 bin 443 TL ödeme gerçekleştirildi. Emzirme ödeneği sorgulamaları ise e-Devlet üzerinden "Şahıs Ödemeleri Sorgulama" uygulaması aracılığıyla yapılabiliyor.



1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Emzirme Haftası kapsamında yapılan paylaşımda, annelere ve ailelere yönelik desteklerin devam edeceği vurgulandı.