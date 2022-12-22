SGK taban ve tavan fiyatları ne kadar oldu? (2023 SGK taban ve tavan fiyatı hesaplama)

2023 yılı SGK taban ve tavan fiyatları, asgari ücret zammıyla birlikte çalışanlar tarafından sorgulanıyor. Asgari ücrette net ve brüt ücretin yeni yılda değişecek olmasıyla birlikte, prime esas kazançların tutarı merak edildi. İşte ayrıntılar.



2023 SGK TABAN VE TAVAN PRİMLERİ



Asgari ücretin değişmesiyle çalışanlar için ödenen prime esas kazançların taban ve tavan tutarı da değişecek.

Buna göre; Prime esas kazançta taban 10 bin 8 lira olurken, üst sınır 75 bin 60 lira oldu.

İŞVERENİN AYLIK MALİYETİ 11 BİN 759 LİRA OLDU



Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.



Buna göre; Brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruşunu net asgari ücret, 1401 lira 12 kuruşunu SGK Primi ve 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.



Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.