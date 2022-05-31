SGK'dan açıklama: Özel hastanelerde sınır kalktı

SGK, bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.05.2022 - 11:17

SGK'dan açıklama: Özel hastanelerde sınır kalktı

İlişkili Haberler

Covid'in SGK'ya maliyeti açıklandı

Covid'in SGK'ya maliyeti açıklandı

SGK'dan yurt dışı süreçlerini borçlanarak aylık bağlananlara ilişkin açıklama

SGK'dan yurt dışı süreçlerini borçlanarak aylık bağlananlara ilişkin açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı özel hastanelerin kısmi branşlardaki hasta kabulü anlaşması yerine bütün branşlarda hasta kabul etmesi şartını getirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta yayımlanan "Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi" ile bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verdiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler SGK tarafından karşılanıyordu.

SGK'nin yeni uygulamasıyla özel hastaneler, tüm branşlarda vatandaşların her türlü sağlık hizmeti talebine cevap verecek. Böylece hastalara hizmet vermede sınır getiren kısmi branşlardaki hasta kabulü uygulaması sona erecek ve tedavilere kapsamlı cevap verilmesi mümkün hale gelecek."

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...