SGK'dan emeklilik için yeni adım: Yıpranma payı için kısıtlamaya gidilecek
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilikte yeni düzenlemeye gidecek. Bu kapsamda erken emekliliğe olanak sağlayan "yıpranma payı" için kısıtlamaya gidilecek.
SGK bünyesindeki Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından incelemeler yapıldı.
Yıpranma payı kapsamındaki işyerlerinden, işin risklerine maruz kalmayacak meslek kodlarından bildirim yapıldığı anlaşıldı.
Söz konusu meslek kodları arasında aşçı, bekçi, çaycı, danışman, hizmetli veya sekreter gibi meslekler olduğu belirlendi.
YIPRANMA PAYINDA KISITLAMAYA GİDİLECEK
Milliyet gazetesinin haberine göre, bu kapsamda SGK, erken emeklilik imkanı veren yıpranma payı için kısıtlamaya gidecek.
Kurumun aldığı tedbir uyarınca, kısıtlanan meslek kodlarından işyerleri tarafından SGK'ya hizmet bildirimleri engellenecek.
İşverenlere hata mesajı verilecek. Nisan 2025 döneminden itibaren o karar geçerli olacak.
Düzenleme kapsamında madencilerden, demir-çelik işçilerine, askerlerden basın mensuplarına kadar çeşitli meslek gruplarının yıpranma payı kısıtlanamayacak.
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