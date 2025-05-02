SGK'dan emeklilik için yeni adım: Yıpranma payı için kısıtlamaya gidilecek

SGK bünyesindeki Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından incelemeler yapıldı.

Yıpranma payı kapsamındaki işyerlerinden, işin risklerine maruz kalmayacak meslek kodlarından bildirim yapıldığı anlaşıldı.

Söz konusu meslek kodları arasında aşçı, bekçi, çaycı, danışman, hizmetli veya sekreter gibi meslekler olduğu belirlendi.

YIPRANMA PAYINDA KISITLAMAYA GİDİLECEK

Milliyet gazetesinin haberine göre, bu kapsamda SGK, erken emeklilik imkanı veren yıpranma payı için kısıtlamaya gidecek.

Kurumun aldığı tedbir uyarınca, kısıtlanan meslek kodlarından işyerleri tarafından SGK'ya hizmet bildirimleri engellenecek.