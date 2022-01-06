Siemens ve SOCAR Türkiye'den işbirliği

Siemens Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın Türkiye faaliyetlerini yürüten SOCAR Türkiye arasında ana elektrik altyapısı işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre, Siemens Türkiye 5 yıl süreyle, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi çatısı altındaki STAR Rafineri, SOCAR Depolama ve Petkim Petrokimya Holding'in tüm enerji dağıtım altyapısı ile SCADA sistemlerinin kurulumunu ve yenilenmesini üstlenecek.



SOCAR Türkiye İzmir-Aliağa tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, "Gelecek için sürdürülebilir bir büyüme stratejisi yürütmemiz, yeni nesillere daha iyi bir yaşam bırakmamızın temel taşlarından biridir. Bu vizyonla, elektrifikasyon, dijitalizasyon ve otomasyon faaliyetlerimiz ilkeli bir döngü içinde birbirlerini güçlendiriyor. Bu kapsamdaki işbirliklerimiz açısından örnek teşkil edecek bir projeyi imzalamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, gerçekleştirdikleri işbirliğinin tüm grup şirketlerini kapsayan dijital dönüşüm çalışmalarını daha efektif bir seviyeye taşıyacağını belirterek, "Dijitalleşme çalışmalarımızda Siemens'in sağlayacağı altyapı desteğiyle artık daha güçlü yol alacağız.

Dijital dönüşüm, yeni yatırımlar ve projelerle gelecek dönemde de odaklandığımız en önemli alanlardan biri olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.