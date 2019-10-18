Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde ve inisiyatifiyle başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, TEMA Vakfı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Tetra Pak Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen “Sıfır Atık Eğitim Projesi” tanıtıldı. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleriyle, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla düzenlenen basın toplantısında ‘Sıfır Atık Dijital Eğitim Portalı”nın da lansmanı yapıldı. Sıfır Atık Eğitim Projesi ile 3 yılda 280 bin çocuğa doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi konularında farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, TEMA Vakfı ve Tetra Pak Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen “Sıfır Atık Eğitim Projesi”nin ilk çıktıları, 18 Ekim’de Çırağan Oteli’nde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıda, projeyi 81 ile açacak ve Türkiye çapında tüm öğrencilere yaygınlaştıracak olan Sıfır Atık Dijital Eğitim Portalı da tanıtıldı.

Sıfır Atık Eğitimlerinde; 5D modeliyle çocuklara Sıfır Atık kavramının tanıtılması, bu kapsamda çocukların gündelik yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konularında farkındalık sağlanması hedefleniyor. Doğal varlıkların doğru kullanılması ve israfın önlenmesi konularını da kapsayan 5D modeli; “Düşün ve Gerekli Değilse Tüketme”, “Daha Az Tüket”, “Değerlendir ve Yeniden Kullan”, “Değiştir ve Farklı Amaçla Kullan”, “Dönüştür Doğa Kazansın” prensiplerinden oluşuyor. Sıfır Atık eğitimleri, bu yıl 20 ilde, okullarda TEMA Vakfı gönüllülerinin desteğiyle, öğretmenler tarafından uygulanıyor. Proje için bu yıl özel olarak tasarlanan kutu oyunu ile okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki çocukların Sıfır Atık kavramını eğlenerek pekiştirmeleri sağlanacak.





Sıfır Atık Eğitim Projesi kapsamında yeni geliştirilen ve www.sifiratik.tema.org adresinden erişilen “Sıfır Atık Dijital Eğitim Portalı” ise tüm eğitim kademeleri için 81 ildeki öğretmenlere sunum, poster, çalışma kâğıtları, proje önerileri ve oyun tabanlı dijital etkinliklerin de aralarında bulunduğu zengin eğitim içerikleri ve materyaller sunuyor.

Nejat Çalışkan: “Sıfır Atık projesini geniş kitlelere yaymayı planlıyoruz”

Basın toplantısında konuşan Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü Nejat Çalışkan, “Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından TEMA Vakfı iş birliği ile hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Eğitim Projesi’nde yer alan tek özel şirket olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çevre ve sürdürülebilirlik konuları, kurulduğu ilk günden bu yana şirketimizin önceliği oldu. Gerçekleştirdiğimiz global ve yerel projeler ile gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Ülke çapında başlatılan “Sıfır Atık” projesi kapsamında pilot fabrika seçilen İzmir Kemalpaşa fabrikamızda karbon ayak izini düşürmek amacıyla yaptığımız çalışmalarla üretim firesini ve su tüketimini yıldan yıla daha da azaltıyoruz. Türkiye’de geri dönüşüm tesisleri ile yaptığımız ortak yatırımlarla son 25 yılda 8 milyarın üzerinde kullanılmış içecek kartonunun geri dönüştürülmesine katkı sağladık. Bunun yanında, toplumda çevre bilincinin artmasını sağlamak için özellikle çocuk ve eğitim odaklı sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Son 15 yılda farklı eğitim programlarıyla 1 milyon 250 bin öğrenciye çevre ve geri dönüşüm bilincini aşıladık. Şimdi de TEMA Vakfı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Sıfır Atık Eğitim Projesi ile bu çalışmaları bir adım öteye taşıyoruz. TEMA Vakfı’nın bu alandaki bilgi birikimi ve uzman ekiplerinin de desteği ile sıfır atık ve geri dönüşüm konularındaki bilinçlendirme çalışmalarımızı yine çocuklarımızdan başlayarak çok daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyoruz” diye konuştu.



Hedef 3 yılda 280 bin çocuğu ‘sıfır atık’ yaklaşımıyla tanıştırmak

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da, “Vakfımızda Sıfır Atık Eğitim Projesi çalışmaları, Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan’dan aldığımız ve her kuruma çağrı yapan bir mektupla başladı. Projemiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ile Aralık 2018’de imzaladığımız iş birliği protokolü ile hayata geçti. Projenin pilot çalışması kapsamında ilk etapta Ankara’da yaklaşık 74.000 çocuğa ulaştık. Projenin yaygınlaştırılması için Tetra Pak ile yaptığımız uzun soluklu iş birliği ile geçtiğimiz eğitim döneminde projeyi 20 ile yayarak daha fazla çocuğa ulaşma şansı bulduk. Tetra Pak iş birliğiyle bu eğitim öğretim yılında projemizi ‘Sıfır Atık Kutu Oyunları’nı dâhil ederek geliştirdik ve ‘Sıfır Atık Dijital Eğitim Portalı’ ile projemizin uygulama kapsamını 81 ile çıkarttık. ‘Sıfır Atık Dijital Eğitim Portalı’ ile bu alanda tüm öğretmenlerimizin kullanımına açık bir dijital kaynak sağlıyoruz. Kutu oyunumuz sayesinde de okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki çocuklar Sıfır Atık kavramını eğlenerek deneyimleme olanağı bulacak, bu kavramı gündelik yaşamlarıyla kolaylıkla ilişkilendirebilecekler. Tüm bu çalışmalarımızla 3 yılda 280 bin çocuğu ‘sıfır atık’ yaklaşımıyla tanıştırmayı hedefliyoruz” dedi.