Sıfır enerjili binalar geliyor

Türkiye’de kullanılan enerjinin yüzde 33’ü binalarda tüketiliyor. Ancak mevcut binaların yüzde 80’inde ısı yalıtımı yok. TÜİK rakamlarına göre nüfusun yüzde 36,7’si konutunda yalıtımdan dolayı ısınma sorunu yaşıyor. Birçok gelişmiş ülkede yıllık enerji limitleri metrekare başına 30-50 kW seviyelerine çekilmiş durumda. Türkiye’de ise bu rakam yıllık 120-150 kW seviyesinde.

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na uyabilmesi için binalarda enerji verimliliği standartlarını hızla iyileştirmesi gerekiyor. Bu açıdan Resmi Gazete'de yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” önemli bir dönüm noktası.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre “Neredeyse Sıfır Enerjili Bina” konseptine aşamalı olarak geçiş yapılacak. Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yönetmelikle bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az 'B' olacak şekilde inşa edilecek. Ayrıca binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5'inin güneş, rüzgar, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu olacak.

YALITIM KALINLIKLARI ARTACAK

Türkiye’deki yapılarda yalıtım kalınlıkları 2008’de belirlenmişti. Ancak aynı iklim kuşağındaki Avrupa şehirleriyle Türkiye’dekiler arasındaki makas çok açılmıştı. Örneğin Antalya’da binalarda 3 cm’lik yalıtım yapılırken Atina’da 7 cm’ye çıkıyor. Madrid’de 12 cm kalınlığında yalıtım levhası kullanılıyor ama aynı iklim kuşağındaki İstanbul’da 5 cm kullanılıyor.

Yeni yönetmelikle asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul'da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara'da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri de iyileştirilecek.

Yeni yönetmeliğe göre projeleri hazırlanmayan binalara 1 Ocak 2023'ten itibaren ruhsat düzenlenemeyecek.