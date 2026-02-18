Sigara grubuna zam. En ucuzu 100 TL’ye yükseldi

Bir sigara grubunun ürünlerinde fiyat artışına gidildi.



British American Tobacco (BAT) grubu, şubat ayı içerisinde fiyatlarını güncelledi.



Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından paylaşılan yeni listeye göre, grup bünyesindeki en ucuz markanın fiyatı 100 TL'ye ulaştı.



Söz konusu zam 19 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.