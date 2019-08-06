Sigara firmalarının sigara fiyatlarına 3 liralık zam yapması enflasyonu olumsuz etkilerken, bütçeye vergi geliri getirecek.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, sigara fiyatlarına yapılan zammın enflasyonu yaklaşık 0.89 puan etkilemesi bekleniyor. Öte yandan yapılan zamlar nedeniyle bütçeye yıl sonuna kadar 6 milyar liralık bir vergi geliri geleceği hesaplanıyor.

Sigara üzerinde; maktu vergi, asgari maktu ve nispi oran olmak üzere üçlü bir vergileme sistemi var. Ocak ayında nispi oran yüzde 63'den 67'ye çıktı. Böylece paket başına alınan maktu verginin çarpan katsayısı 9'a yükseldi. Ocak ayında düşük fiyatlı sigaraları ilgilendiren asgari maktu sıfırlanmıştı. Mayıs ayının başında sigaraların düşük fiyattan satılmasını engelleyen asgari maktu 0.2679 lira olarak geri geldi.

ENFLASYONA ETKİSİ

Temmuz ayında ise sigaradan alınan maktu ve asgari maktu vergi enflasyona göre güncelleniyor. Temmuz güncellemesiyle birlikte paketteki asgari maktu vergi artışıyla 5.35 liradan 5.79 liraya çıktı. Sigara firmaları daha önce 2 liralık zam yapmıştı, hafta sonunda da 3 liralık zam yaptılar. Zamlardan önce TÜİK'in ortalama sigara fiyatı 13.2 liraydı. Tüm ürünlerde 3 liralık fiyat artışı dikkate alındığında fiyat değişimi yüzde 22.7'ye denk geliyor. Sigaranın enflasyon sepeti içindeki ağırlığı da yüzde 3.87. Bu durumda sigara ürünlerine yapılan zammın enflasyona etkisinin 0.89 olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan zammın bütçeye ise olumlu etkisi olacak. Yaklaşık 6 milyar liralık vergi geliri getirecek. Yapılan hesaplamalara göre yıl sonuna kadar 5 milyar liralık özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 milyar liralık da KDV geliri gelecek. Haziran ayında sigara üzerinden alınan ÖTV geliri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.4 artarak 5 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Ocak-haziran dönemi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.8 artışla 24 milyar 727 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

KISA&NET: SİGARA BAĞIMLILIĞI (VİDEO)

