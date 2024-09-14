Sigaraya yeni düzenleme: Nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı

Sigaranın enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak için yeni bir adım atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sigarada nispi vergi yüzde 53,5'e indirilirken, maktu vergi tutarı 7,8 liraya çıkarıldı.

Sigaraya yeni düzenleme: Nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla özel tüketim vergisi oranları ile maktu vergi tutarları yeniden belirlenerek sigaranın vergileme yapısında değişikliğe gidildi.

Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

HEDEF ENFLASYON ÜZERİNDEKİ BASKIYI AZALTMAK

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, sigaranın enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak için üzerinden alınan nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı.

Böylece sigara üzerindeki nispi özel tüketim vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi, paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424 liradan 7,8 liraya çıkarıldı.

Vergileme yapısındaki bu değişiklik, bütçede herhangi bir gelir kaybı olmayacak şekilde düzenlenirken, sigaranın çarpan katsayısını 5,17'den 4,38'e indirmiş oldu.

Böylece sigara firmalarının 1 birimlik maliyet artışını karşılamak için sigara fiyatlarını 5,17 lira değil 4,38 lira artırmaları yeterli olacak.

Düzenlemeyle enflasyonla mücadele kapsamında maliyet artışlarının daha az fiyat değişikliklerine yol açması amaçlandı.

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