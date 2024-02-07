Sigorta işçi payı nedir, nasıl hesaplanır? (SGK işçi payı hesaplama ekranı)

SGK işçi payı yani prim tutarı her çalışan için farklılık gösterebilmektedir. Bu tutar, çalışanın aldığı brüt maaş üzerinden hesaplanarak belirlenmektedir. Yani çalışanın brüt maaşının artması; prim miktarını artırırken maaşın azalması durumunda da prim azalır.



İndirimsiz sigorta primi toplamda brüt maaşın yüzde 37.5’i kadardır. Bu oran; işçi sigorta primi yüzde 14, işveren payı yüzde 20,5, işçi işsizlik payı yüzde 1 ve işveren işsizlik payı yüzde 2 şeklindedir.



SİGORTA PRİMİ NASIL HESAPLANIR?



Brüt maaş ücretin bütün vergi ve kesintilerini içermektedir. Net maaş ücretine SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi eklenmesiyle brüt maaş bulunabilir.



Prim ücreti = (brüt ücret x işçi sigorta primi oranı) + (brüt ücret x işveren payı oranı) + (brüt ücret x işçi işsizlik oranı) + (brüt ücret x işveren işsizlik oranı)