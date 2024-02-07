Sigorta işçi payı nedir, nasıl hesaplanır? (SGK işçi payı hesaplama ekranı)

Sigorta (SGK) işçi payının ne olduğu, çalışanların bordrolarında gözüken prim tutarlarıdır. Her çalışanın kazandığı ücret farklı olduğu için bu oran farklılık gösterebilir. Peki, Sigorta işçi payı nedir, nasıl hesaplanır? İşte SGK işçi payı hesaplama ekranı.

Sigorta işçi payı nedir, nasıl hesaplanır? (SGK işçi payı hesaplama ekranı)

işçi payı yani prim tutarı her çalışan için farklılık gösterebilmektedir. Bu tutar, çalışanın aldığı brüt üzerinden hesaplanarak belirlenmektedir. Yani çalışanın brüt maaşının artması; prim miktarını artırırken maaşın azalması durumunda da prim azalır.

İndirimsiz sigorta primi toplamda brüt maaşın yüzde 37.5’i kadardır. Bu oran; işçi sigorta primi yüzde 14, işveren payı yüzde 20,5, işçi işsizlik payı yüzde 1 ve işveren işsizlik payı yüzde 2 şeklindedir.

Sigorta işçi payı nedir, nasıl hesaplanır? (SGK işçi payı hesaplama ekranı) - 1


SİGORTA PRİMİ NASIL HESAPLANIR?

Brüt maaş ücretin bütün vergi ve kesintilerini içermektedir. Net maaş ücretine SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi eklenmesiyle brüt maaş bulunabilir.

Prim ücreti = (brüt ücret x işçi sigorta primi oranı) + (brüt ücret x işveren payı oranı) + (brüt ücret x işçi işsizlik oranı) + (brüt ücret x işveren işsizlik oranı)

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