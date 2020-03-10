Sigorta sektöründe dünyanın en büyük satışı

Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Aon Plc, yaklaşık 30 milyar dolara sektördeki en önemli rakiplerinden biri olan Willis Towers Watson’ı satın alacağını açıkladı. Satın alma işleminin gerçekleşmesi halinde, iki şirketin oluşturacağı 80 milyar dolarlık değerle sigorta brokerlığı sektörünün en büyük firması doğmuş olacak.

Anlaşmaya göre Willis hissedarları hisselerinin her biri için 1.08 Aon hissesi alacaklar. Teklif, cuma günü Willis’nin kapanış fiyatına göre yüzde 16 daha yüksek.



Sigortacılar, küresel corona virüs salgını ve iklim değişikliği nedeniyle yeni talepler ve yeni tehditlerle karşı karşıya geliyor.



MALİYETLERDE 800 MİLYON DOLARLIK DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Aon, Willis'e olan ilgisini ilk kez geçtiğimiz yıl açıklamış, ancak daha sonra planlarını ertelediğini duyurmuştu. Yeni birleşme anlaşması ise, anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesine ilişkin İrlanda kuralları uyarınca 12 aylık bir kısıtlamadan hemen sonra geldi.



Anlaşmanın tamamlanmasıyla mevcut Aon hissedarları şirketin yaklaşık yüzde 63'üne, Willis Towers Watson hissedarları ise yüzde 37'sine sahip olacak. İki şirketin birleşmesiyle maliyetlerde 800 milyon dolarlık bir düşüş olması bekleniyor.

