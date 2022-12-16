Silivri'deki doğalgaz tesisi ihtiyacın yüzde 25'ini karşılayacak

Türkiye’nin ilk yeraltı doğalgaz depolama tesisi olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi, kapasite artışı sonrası bugün açılıyor.

Açılış öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Avrupa'daki enerji krizine değinen Dönmez, "Tüm dünyada özellikle Avrupa'da sıkıntılı bir süreç var. Biz önceden bu durumu görerek fiziki altyapımızı güçlendirik" dedi.

Yeraltı doğalgaz depolama tesislerinin kış aylarında artan talebi karşılamak için projelendirildiğini kaydeden Dönmez, açılışı yapılacak tesisin kapasitesinin 2,8 metreküpten 4,6 milyar metreküpe yükseleceğini söyledi.

Dönmez, "Günlük sisteme verilen gaz miktarı 28 milyon metreküptü. Bu proje ile 75 milyon metreküpe kadar gaz vereceğiz. Bunun anlamı şu sadece bu tesis bile kış aylarında ülke ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayabilecek seviyede" dedi.

Tuz Gölü'ndeki projeye ilişkin bilgi de veren Dönmez, "Onun da ilk fazı bitti. 1.2 milyar metreküplük depolama hacmine sahip. Orada da çalışmalar sürüyor. 2 yıl içinde oradaki depolama kapasitemizi de 5.4 milyar metreküpe ulaştıracağız. Bugün 6 milyar metreküp olan depolama hacmimiz 10 milyar metreküpe çıkmış olacağız" diye konuştu.



KARADENİZ GAZI MARTTA



Bakan Dönmez Karadeniz gazıyla ilgili soruyu da yanıtladı. Çalışmaların sürdüğünü belirten Dönmez, "Boru hatta serimleri tamamlandı, testleri yapılıyor. Önümüzdeki yıl mart ayında vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız gazı" ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZA ZAM OLACAK MI?

Bakan Dönmez'in gündeminde savaşla birlikte artan gaz maliyetleri de vardı. Artan fiyatların doğalgaza zam olarak yansıyıp yansımayacağına ilişkin soruya Dönmez, şu yanıtı verdi:

"Bu yılın başındaki seviyelere hala inmedi gaz fiyatları. Şubat-mart ayında çıkan savaş nedeniyle yaz aylarında anormal fiyatlar gördük.Temmuz-ağustosta bin metreküp fiyatı 3 bin dolarların üzerini gördü. Kriz öncesi seviyelerden hala çok fazla. Bugün piyasada 1500 dolar seviyelerinde. Hükümetimiz artan fiyatlardan korunması gereken kesimleri rahatlatmak için sübvanse etmek suretiyle artan maliyetleri büyük oranda hükümetimiz kendisi üstlendi. Politikamızda bir değişiklik olmayacak. Vatandaşımız lehine yapılması gerekenlere devam edeceğiz."