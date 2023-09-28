Simit Sarayı (DMR Unlu Mamuller) ne zaman işlem görecek? Simit Sarayı Borsa işlem tarihi

SPK bültenine göre, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ, sadece sermaye artırımı yöntemiyle yapılacak halka arz kapsamında şirketin sermayesi 75 milyon lira nominal tutarda artışla 185 milyon liraya yükselecek.