Simit Sarayı (DMR Unlu Mamuller) ne zaman işlem görecek? Simit Sarayı Borsa işlem tarihi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Simit Sarayı'nın üretim şirketi DMR Unlu Mamuller'in halka arzını onaylamış, halka arz sonuçları kısa sürede ilan edilmişti. Halka arz sonuçlarının belli olmasıyla borsa işlem tarihi gündeme geldi. Peki, Simit Sarayı (DMR Unlu Mamuller) ne zaman işlem görecek?

Simit Sarayı (DMR Unlu Mamuller) ne zaman işlem görecek? Simit Sarayı Borsa işlem tarihi

Simit Sarayı marka sahibi DMR Unlu Mamuller Şirketi geçtiğimiz hafta 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde talep topladı. Halka arza başvuran binlerce yatırımcı, Simit Sarayı'nın işlem göreceği tarihi araştırıyor. 

Simit Sarayı (DMR Unlu Mamuller) ne zaman işlem görecek? Simit Sarayı Borsa işlem tarihi - 1

SİMİT SARAYI BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Simit Sarayı 29 Eylül 2023 Cuma günü Yıldız Pazar'da DMRGD koduyla borsada işlem görmeye başlayacak.

Simit Sarayı (DMR Unlu Mamuller) ne zaman işlem görecek? Simit Sarayı Borsa işlem tarihi - 2

SPK bültenine göre, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ, sadece sermaye artırımı yöntemiyle yapılacak halka arz kapsamında şirketin sermayesi 75 milyon lira nominal tutarda artışla 185 milyon liraya yükselecek.

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