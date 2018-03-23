Şimşek: Dövizle borçlanmaya sınır getireceğiz

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.



Şimşek şunları söyledi: "Türkiye'nin toplam borcunun GSYH'ye oranı yüzde 141, burada bir tek reel sektörün borcu nispeten yüksek. Reel sektör önümüzdeki dönemde bu noktada hassasiyet göstermeli, en önemli konu döviz borcu. Reel sektörün döviz net açık pozisyonu 213 milyar dolar, bu önemli bir konu. Şu anda şartlar uygunken bu konuda hazırlık yapmalıyız, bunun için makro ihtiyati çerçeveyi güçlendiriyoruz. Para politikasındaki sıkılaşma dünyaya paralel, maliye politikasındaki manevra alanımızdan geçen yıl bir miktar kullandık, ama bu sene tekrar çizgiye girdik. Reel sektör dövizle borçlanmaya sınırlama getirmeyin diyorlar ama kusura bakmayın getireceğiz. Büyük şirketlerin de bunu yönetemediğini görüyoruz, bu yüzden devlet olarak tedbir alacağız, bunları haziranda açıklarız.



"BANKALARA BİR ÇAĞRIM VAR..."



Şu anda ithal girdiye bağımlılığı azaltmak, lojistik maliyetleri azaltmak gibi reform konuları üzerinde çalışıyoruz. Yakında Türkiye'nin dijital yol haritasını açıklayacağız. Koşullar uygunken şirketlerinizi halka açın, ortak alın; büyümeyi daha sağlıklı finanse edin, her türlü desteği vereceğiz. Bankalara bir çağrım var, gelin yatırım bankaları kurun."