Singapur Binance'i yakından takip ediyor

Singapur, kripto para borsası Binance'e ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.



Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından olan Binance'in İngiltere ve Kanada'daki operasyonlarının durmasının ardından Singapur da gelişmeleri yakından incelemeye başladı.



Kuruluş, kripto borsanın ülkede faaliyet göstermek üzere başvuran birimi Binance Asia Services Pte'nin takip edildiğini bildirdi. Bloomberg'in haberine göre yapılan açıklamada, "Binance'a karşı diğer otoritelerin aldığı kararları yakından takip ediyoruz" denildi.



İNGİLTERE'DEN YASAK GELMİŞTİ

ABD ve Kanada'da Binance ile ilgili soruşturmalar devam ederken İngiltere de Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) Binance'in herhangi bir regüle faaliyette bulunamayacağını bildirdi. Binance'in gerekli izinlere sahip olmadığını açıklayan FCA borsanın İngiltere'deki faaliyetlerini durdurmasını istedi.