Sınır kapısında bekleyen TIR'ların Türkiye'ye giriş işlemleri başladı

Ticaret Bakanı Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 TIR'ın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak, Türkiye'ye giriş işlemlerinin başladığını bildirdi.

Anadolu Ajansı 05.05.2020 - 16:34

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sürecindeki tedbirler kapsamında geçici olarak girişlere kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR şoförlerinin mağduriyetini giderdiklerini bildirdi.

Pekcan, "Bu sabah itibarıyla Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 TIR'ın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı" ifadesini kullandı.

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