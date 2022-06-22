Sınırda karbon yeniden masada

İklim Değişikliği ile mücadelede kritik bir dönemeci temsil eden ve yeni bir ekonomik sistemin doğuşunun tescili olacak yeni Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), Avrupa Parlamentosu’nda 8 Haziran’da yapılan oylamada reddedilmişti ve Çevre Komisyonu’na geri gönderilmişti.



Komisyonda yapılan görüşmeler sonucunda bazı revizelerle beraber yeni ETS üzerinde uzlaşmaya varıldı. 22 Haziran'da tekrar oylanması beklenen yeni teklif kapsamında ücretsiz karbon tahsisleri 2027’de yüzde 93’e çekilecek, 2032’de ise tamamen bitecek.



Avrupa Komisyonu tarafından yapılacak teknik değerlendirmeye bağlı olarak Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM), polimer, organik kimyasallar ve hidrojeni kapsayacak şekilde genişlet ilebilecek. Artan karbon ücretlerinden Avrupalı üreticilerin olumsuz etkilenmemesi ve SKDM’nin uygulanmasında yaşanabilecek muhtemel sorunlara karşı bir tedbir olarak Avrupa dışına ihracat yapan bazı şirketlere yönelik teşvik mekanizması oluşturulacak. 2029’dan itibaren ETS'de yıllık emisyon azaltım hedefi yüzde 4,6 olarak belirlendi.