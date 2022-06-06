Sınırda karbona itiraz

Avrupa Parlamentosu’nda 6-8 Haziran’da oylanacak Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'na (SKDM) itirazlar yükseliyor. Avrupa Çelik Birliği ve Avrupa Alüminyum Birliği üyeleri, Yeşil Mutabakat kapsamında getirilecek yeni Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve SKDM’nin Avrupa'da faaliyet gösteren firmaların rekabet gücüne zarar vereceği uyarısında bulundu.



Avrupa'da faaliyet gösteren 50 çelik üreticisinin CEO'su tarafından Avrupa Parlamentosu'na gönderilen açık mektupta, 2030 yılında emisyonların yüzde 55 azaltılabilmesi için çelik sektöründe 32,1 milyar euro yatırım yapılması gerektiğine işaret edilerek bu durumun Avrupa dışındaki çelik üreticilerinin rekabet gücünü artıracağı savunuldu. Mektupta ayrıca SKDM’nin AB çelik üreticilerinin 45 milyar euro'luk çelik ihracatını korumaya yönelik bir tedbir önermediğine işaret edildi.



ABD VE İNGİLTERE SIRADA



İklim Liderliği Konseyi tarafından yayınlanan bir rapora göre G7 ülkeleri tarafından sınırda karbon vergisi uygulaması hayata geçirildiği takdirde küresel sera gazı emisyonları yüzde 5,5 oranında azalabilecek. Avrupa Birliği’nin yanı sıra ABD ve İngiltere de, SKDM benzeri bir düzenleme üzerinde çalışıyor.



TÜRKİYE ETKİLENECEK



SKDM'ye tabi ürünlerin yaklaşık yarısı Rusya, Çin, İngiltere, Norveç ve Türkiye'den ithal ediliyor. AB, SKDM düzenlemesinin getirilmesi ile birlikte diğer ülkelerde de emisyon ticaret sistemlerinin yaygınlaşmasını bekliyor. Türkiye'de özellikle demir, çelik ve alüminyum sektörleri SKDM kapsamında konulacak karbon vergilerinden öncelikli olarak etkilenecek.