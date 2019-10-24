Nike, Adidas gibi dünya ayakkabı piyasasınının güçlü oyuncuları tarafından satışa sunulan sınırlı sayıda ayakkabılar 1000 TL’den alınıp 5000 TL’ye ulaşan fiyatlarla ikinci el satılabiliyor.



Sınırlı sayıda (Limited edition) üretilen spor ayakkabının (sneaker) ABD’de ikinci el piyasasındaki değeri 2 milyar doları buldu. Dünyanın her tarafından ayakkabı meraklıları sosyal medya platformlarının yanı sıra büyük ticari kuruluşlar üzerinden günlük ayakkabı fiyatlarını takip ederek alışveriş yapıyor.



Financial Times’ın haberine göre, spor ayakkabının tutkulu, hatta takıntılı denebilecek dünyasında Nike Air Jordan ve Adidas Yeezy gibi tanınan markaların hisse senedi gibi değer kazanan ürünleri, e-ticaret satışı yapan girişimcilerine büyük servet kazanabiliyor.

AYAKKABI BORSASI ABD BORSASINI SOLLADI

Sınırlı sayıdaki ayakkabılar satışa çıkar çıkmaz mağaza kapılarında uzun kuyruklar oluşturan yüzlerce insan ya da markaların internet sitelerinde yoğun mesai harcayanlar, özel koleksiyon ürünlerine sahip olmak için birbirleriyle yarışıyor. Sınırlı üretilen spor ayakkabılardan satın alma yarışını kazananlar, bu ayakkabıları, tutkunlarına ulaştırmak için internet üzerinden satış yapıyor. Ortalama 100 dolara satın alınan bir ayakkabı, yeniden satış pazarında 1000 dolara, hatta 2000 dolara kadar alıcı bulabiliyor.



Çılgın alışveriş tutkusu sayesinde, sneaker üreticisi markaların hisse senetleri son 5 yıldır yatırımcısına iyi kazandırıyor. Örneğin, ABD borsasında işlem gören Nike, Puma, Adidas gibi şirketler son 5 yılda Amerikan borsası ortalamasının üzerinde kazanç sağladı. 2014’ten bugüne S&P 500 endeksinin en az iki katı kazandıran Nike ve dört katı kazandıran Adidas başı çeken markalar oldu.



2025'TE PİYASA 6 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK

Son beş yılda 100 dolar üzerinden performans değerlendirmesi yapıldığında fiyatlar Adidas’ta 378 dolar, Puma 318 dolar, Nike 214 dolara kadar çıkarken S&P 500 endeksinin getirisi ise 149 dolarda kaldı.



Yıldan yıla gelişen spor ayakkabı pazarındaki trende göre, 2025’te ABD’deki sınırlı sayıda spor ayakkabının ikinci el pazarının 6 milyar doları bulması bekleniyor.



Sınırlı sayıda üretilen spor ayakkabı piyasasında bir başka önemli veri de bu piyasada satın alma ve satış yapma işini genç erkeklerin domine etmesi.