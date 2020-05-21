Sinoz'dan kargo şirketi yatırımı

Yerli kozmetik markası Sinoz, 2008 yılından bu yana e-ticaret alanında aktif rol oynuyor.



Son zamanlarda yaşanan corona virüs salgınına hassas yaklaşımı gözeterek, önce hijyenik paketleme sistemlerini makineler aracılığıyla gerçekleştiren Sinoz, e-ticarete olan talebin artmasıyla kendi kargo şirketinin temellerini attı.

Son zamanlarda yaşanan corona virüs salgınına hassas yaklaşımı gözeterek, önce hijyenik paketleme sistemlerini makineler aracılığıyla gerçekleştiren yerli kozmetik markası Sinoz, e-ticarete olan talebin artmasıyla kendi kargo şirketinin temellerini attı.

Yaklaşık bir aydır devam eden İstanbul içi pilot uygulamalarında etkili ve hızlı teslimatlar sağlayan Sinoz, tüm Türkiye için alt yapı çalışmalarına başladı.

Sinoz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci

Kurumsal kargo şirketi yatırımı ile ilgili Sinoz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, “E-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin olmazsa olmaz iş birliği en çok kargo şirketleri ile gerçekleşiyor.

Pandemi süreci ile artan e-ticaret faaliyetlerine mevcut üçüncü parti kargo şirketleri yetişmekte zorlanabiliyordu, bizler de önce pilot uygulama olarak İstanbul’da başladığımız gönderimleri alt yapı çalışmalarımızı da tamamlayarak tüm Türkiye’ye yönelik gerçekleştireceğiz.

Sürecin tüm e-ticaret şirketleri için gerekliliğini içinde bulunduğumuz dönemde bir kez daha gördük ve yatırımı hızlandırdık. Hızlı ve hijyenik paketleme ağımızı hali hazırda kurmuştuk, şimdi de teslimatta aktif rol üstlenerek müşteri aidiyetliğimizi geliştireceğimize inanıyoruz” dedi.



Yeni yatırımın başlıca sebepleri arasında yaşanan yoğun teslimat süreçleri ve üçüncü parti kurumların bu teslimatlara yetişmedeki rolleri olduğunu da vurgulayan Çörekci,

“İç yapılanmamızı genişleterek yeni yatırım ile birlikte tüm operasyon süreçlerini titizlikle yürüteceğimize eminiz. Kendi kargo şirketimizle e-ticaret alanındaki aktif rolümüzü de güçlendireceğiz” şeklinde konuştu.

VİDEO: KARGO ŞİRKETLERİNDEN CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ

