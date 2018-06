Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün, alım satım yapmak isteyenlerin tapu dairelerine gitmeden günün her saati, başvuru işlemlerini internet üzerinden yapabilmelerine imkan sağlayan Web-Tapu uygulamasına şirketler de dahil edildi.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, yaklaşık 7 ay önce başlatılan Web-Tapu uygulaması başarıyla devam ediyor. E-devlet üzerinden giriş yapılan uygulamayla taşınmaz sahipleri, günün her saati (7/24) tapu dairesine gitmeden bilgisayar ya da akıllı telefonlarından son derece hızlı ve güvenli şekilde tapu müracaatında bulunabiliyor.



Taşınmaz sahipleri, işleme alınan evrakın her aşamasında nerede olduğu ve ne gibi işlem gerçekleştirildiğinin takibini de SMS ile yapabilirken tapu harçları da sistem aracılığıyla tahsil edilebiliyor.



Alım-satım yapmak isteyen taşınmaz sahipleri, tapu dairesine gitmeden tüm işlemlerini Web-Tapu üzerinden tamamlayarak, sadece imza atıp tapusunu almak üzere tapu dairesine gidiyor.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Web-Tapu uygulamasının kullanımı konusuna vatandaşların önce temkinli yaklaştıklarını ancak kullanımın günden güne arttığını söyledi.



Bu konuda bir adım daha ileri gittiklerine işaret eden Adlı, "Şu anda tüzel kişiliklerin yani şirketlerin de Web-Tapu üzerinde işlem yapmasının önünü açtık" dedi.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan şirketin ticaret sicil numaralarına ulaşılıp, MERNİS üzerinden yetkili kişinin sorgulandığını anlatan Adlı, "Bunu teyit ettikten sonra artık Web-Tapu üzerinde tüzel kişilikler de işlem yapar hale geldiler. Hatta eskiden şirket temsilcisinin imza sirküsü isteniyordu. Yetkili kişinin o olup olmadığını teyit etmek için. Artık imza sirkülerini de istemiyoruz, direkt Web-Tapu üzerinden teyidini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Adlı, şirketlerin Web-Tapu'ya dahil olmasıyla alım satımlarda tapu müdürlüklerindeki iş yükünün hafifleyeceğini belirtti.

TAPU HARCINDA ORAN DÜŞTÜ (KDV VE ÖTV'DE KAPSAMLI DÜZENLEME)