Artık herkesin en az bir sosyal medya kanalında hesabı var. Kimi bu ağı fotoğraf paylaşmak, kimi düşüncelerini ifade etmek, kimi de haberleri takip etmek için kullanıyor.

Türkiye'nin tek finansal okuryazarlık sosyal girişimi olan Paradurumu.com'da yer alan bir habere göre, herkesin alacağı farklı olduğu için de sosyal medya kullananlar her geçen gün artıyor. Edinilen verilere göre günde 1 milyar kişi sosyal medyada aktif oluyor. Hitap kitlesi bu kadar geniş olunca şirketler sosyal medyayı bir tanıtım, adeta bir reklam aracı olarak görüyor. Bu yüzden büyük şirketler sosyal medyanın gücüne inanıyor ve ona göre strateji belirliyor. Bu kadar önemli olduğu için dikkat edilmesi gereken bazı durumlar oluyor. Bu dikkat de sosyal medyada başarıyı getiriyor.



Bilindiği üzere sosyal medyada reklam vermek mümkün. Bu reklamlar sayesinde daha geniş kitleye hitap edebilirsiniz hem de bunun için o kadar çok para harcamanıza da gerek yok.



Güven verin

Sosyal medya artık sizin işletmenizin bir profili. Burayı sadece insanların gelmesi için kullanmayın. Aynı zamanda burada güven verin. Güven vermek için de boş sözlerden uzak durmak gerekiyor. Örneğin bir ürün tanıtıyorsunuz gerçekten o ürünü deneyin ve öyle anlatın. Kendinizin inandığı ürünü daha rahat tanımanız mümkün.



Güncelleme yapın

Sosyal medyada başarılı olmanın yolu sürekli aktif olmak. Şöyle düşünün fotoğrafa ilginiz var ve bir fotoğraf stüdyosunu takip ediyorsunuz. Sizin amacınız fotoğraflara bakmak. Eğer bu sosyal medya sayfasında aktif paylaşım olmazsa bir süre sonra takip etmeyi bırakacaksınız. Çünkü siz oraya bilgi almaya geldiniz.



Her mecrada olun

Sosyal medyada başarılı olmanın diğer formülü de her mecrayı aktif olarak kullanmak. Siz sadece Facebook'ta değil, Twitter'da, YouTube'da, aklınıza gelebilecek her mecrada olmalısınız. Bu durumda hangisine ağırlık vereceğim diye düşünebilirsiniz. Bu da aslında bir pratiklik gerektiriyor. Eğer Facebook sayfanız daha popüler ise oraya bir paylaşımda kendi YouTube linkinizi koyabilirsiniz. Bu durumda her iki sayfanız da etkileşim alacak. Yani bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız.



Sahte profillerden uzak durun

Evet ilk başta fazla takipçisi olan profil daha güven veriyor gibi gözükebilir. Fakat bu takipçilerin sahte olma ihtimali de var. Siz de eğer sayfanız daha popüler gözüksün diye sahte hesaplar satın aldıysanız bu durumu fark eden müşterinin güvenini kırmış anlamına gelirsiniz. Aynı zamanda bu sahte hesaplar bir süre sonra kapanıyor. Bu tip durumlardan uzak durmanızda fayda var.



Doğru kullandığınız zaman oldukça kar elde edeceğiniz sosyal medya platformlarından vazgeçmeyin, sabredin ve başarın!

VİDEO: GÜNDE 2 SAAT 16 DAKİKA SOSYAL MEDYADAYIZ